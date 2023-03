Baustelle Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Ausbildung Bau des größten Berufsschulcampus im Nordosten kann starten Von dpa | 03.03.2023, 10:31 Uhr

In Stralsund ist der Weg frei für den Bau des nach Ministeriumsangaben größten Berufsschulcampus in Mecklenburg-Vorpommern. Am Donnerstag habe Bauminister Christian Pegel (SPD) in der Hansestadt dem Landrat von Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth (SPD), eine Zuweisung über 4,5 Millionen Euro übergeben, hieß es in einer Mitteilung des Landkreises. Damit sei der Startpunkt für den Bau gesetzt.