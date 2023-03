Eröffnung der Barlach-Dauerausstellung Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Ausstellungen Barlach-Atelierhaus mit erweiterter Dauerausstellung Von dpa | 18.03.2023, 18:33 Uhr

Etwa 30 Jahre lang wirkte der Bildhauer Ernst Barlach, Schöpfer des „Schwebenden“ oder des „Geistkämpfers“, in Güstrow. Wie an kaum einem anderen Ort wird sein Schaffen dort sicht- und erlebbar - nach einer Umgestaltung der Ausstellung auch wieder im Atelierhaus am Heidberg.