Bargeld, Schmuck und Tresor weg: Haus geplündert Von dpa | 11.07.2022, 13:33 Uhr

Einbrecher haben einer Familie in Sanzkow bei Siedenbrünzow (Mecklenburgische Seenplatte) eine böse Überraschung beschert. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, wurden während des Urlaubs der Hausbewohner mehrere tausend Euro Bargeld, ein Tresor und ein Schmuckbehältnis samt Inhalt gestohlen. Der Einbruch sei von den Rückkehrern am Sonntag bemerkt und gemeldet worden. Als Tatzeitraum wurde der 22. Juni bis 10. Juli angegeben. Die genaue Schadenshöhe sei noch unklar. Spuren seien gesichert worden, die Polizei erhofft sich nun Hinweise auf Verdächtige und Fahrzeugbewegungen.