Banken und Sparkassen in MV bitten Zehntausende Kunden mit hohen Geldeinlagen zur Kasse - für Beträge ab 25.000 bis 100.000 Euro für Privatkunden. FOTO: imago images/Michael Weber Strafzinsen Banken drohen Sparern in MV mit Kündigung Von Torsten Roth | 21.04.2022, 16:41 Uhr

Das wird teuer: Banken und Sparkassen in MV kassieren für hohe Einlagen Strafzinsen. Jetzt erhöhen sie den Druck und drängen Sparer in andere Anlageformen, die aber oft nicht im Sinne der Kunden sind. Was raten Verbraucherschützer?