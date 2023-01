Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Vorpommern-Greifswald Bankautomat in Strasburg gesprengt: Täter flüchtig Von dpa | 05.01.2023, 08:11 Uhr

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Strasburg (Uckermark) im Landkreis Vorpommern-Greifswald gesprengt. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, ereignete sich der Vorfall gegen 3.20 Uhr am Morgen in einer Sparkassenfiliale im Stadtzentrum, unweit der Bundesstraße 104 und der Autobahn 20, die nach Rostock, Stettin und Berlin führt. Anwohner hatten einen lauten Knall gehört, mindestens eine große Scheibe ging zu Bruch. Die Täter seien flüchtig, vermutlich per Auto. Strasburg grenzt an das Land Brandenburg.