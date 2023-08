Vorpommern-Greifswald Bankautomat-Diebe von Insel Usedom in U-Haft genommen Von dpa | 09.08.2023, 10:58 Uhr Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die beiden Männer, die am Dienstag an einem Bankautomatendiebstahl auf der Insel Usedom gescheitert waren, sind in Untersuchungshaft genommen worden. Das Amtsgericht Greifswald habe inzwischen Haftbefehle gegen die 28 und 53 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Es bestehe Fluchtgefahr und der Verdacht des versuchten Diebstahls.