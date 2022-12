Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Neubrandenburg Bande mit Totenkopfmasken raubt Bargeld: Prozess startet Von dpa | 05.12.2022, 07:27 Uhr

Mehr als ein Jahr nach zwei Raubüberfällen im Umfeld einer Diskothek in Neukalen (Mecklenburgische Seenplatte) beginnt an diesem Mittwoch der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter. Den vier Männern werden schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg am Montag sagte. Zwei der Beschuldigten im Alter von 23 bis 29 Jahren sollen Totenkopfmasken bei den Überfällen getragen haben. Die Vorfälle sollen sich Ende Oktober 2021 ereignet haben.