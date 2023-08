Ermittlungen Bahnhofsüberfall auf Frau: 47-Jähriger unter Tatverdacht Von dpa | 03.08.2023, 11:24 Uhr Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem Raubüberfall auf eine junge Frau am Bahnhof Greifswald hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um einen 47 Jahre alten Radfahrer, der kurz nach der Attacke in Bahnhofsnähe gefasst worden war, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg. Inzwischen haben Ermittler die 27-jährige Frau mit Hilfe eines Dolmetschers im Krankenhaus anhören können. Durch ihre Angaben habe sich der Anfangsverdacht gegen den mutmaßlichen Täter erhärtet.