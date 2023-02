Diese Woche begannen die Abrissarbeiten in Groß Strömkendorf. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Bagger zerlegen Brandruine in Groß Strömkendorf Als Flüchtingsunterkunft genutztes Hotel wird abgetragen Von Volker Bohlmann | 07.02.2023, 13:52 Uhr

Knapp vier Monate nach dem verheerenden Brand des Hotels Schäfereck in Groß Strömkendorf bahnen sich die Bagger ihren Weg durch die Brandruine an der Landstraße in Richtung Insel Poel. Die Staatsanwaltschaft Schwerin ermittelt weiter im Fall der Brandstiftung.