Tiere Bären-Narkose: Bärenwald Stuer startet mit Visite in Saison Von dpa | 14.04.2023, 07:34 Uhr

Der Bärenwald in Stuer (Mecklenburgische Seenplatte) startet mit einer größeren Untersuchung in die Hauptsaison 2023. Wie eine Sprecherin der Tierschutzstiftung Vier Pfoten (Hamburg) am Freitag sagte, werden bei der Visite vom 18. April an ein Drittel der Tiere – also vier Braunbären – von Fachleuten genauestens untersucht. Sie bekommen Narkosen, so dass neben dem Zustand der Zähne auch Skelett und innere Organe in Ruhe überprüft werden können. Dazu reisen ein Team des Institutes für Zoo- und Wildtierforschung Berlin und Wildtierärztin Mandana Pötsch an.