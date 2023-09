Pilotregion Backhaus zu Wismarbucht: Keine komplette Munitionsbergung Von dpa | 29.09.2023, 16:36 Uhr | Update vor 15 Min. Till Backhaus Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Beim Pilotprojekt zur Munitionsbergung in der Wismarbucht werden im kommenden Jahr nicht alle Altlasten aus dem Krieg dort beseitigt. Das hat Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Freitag klargestellt. „Vielmehr handelt es sich um Vorarbeiten, bei denen es darum geht, Erkenntnisse und Erfahrungen zum Zustand der Munition, zu geeigneten Bergungstechnologien und zum Umgang mit größeren Munitionsmengen zu erhalten“, erklärte er in Schwerin. „Es handelt sich um einen ersten wichtigen Schritt, dem noch viele weitere Kraftanstrengungen folgen müssen.“