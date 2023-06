Till Backhaus Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down Agrar Backhaus: Wassereinsatz in Landwirtschaft stark gestiegen Von dpa | 16.06.2023, 14:43 Uhr

Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat die Pläne seines Hauses, Bauern für die Wassernutzung zur Beregnung zur Kasse zu bitten, gegen Kritik aus der Agrarwirtschaft verteidigt. Die aktuelle Wasserknappheit verdeutliche, dass mit dem kostbaren Gut sorgsam umgegangen werden müsse, betonte Backhaus am Freitag im Landtag in Schwerin. Die Erhebung einer Gebühr, wie sie in zehn Bundesländern bereits üblich sei, solle dies befördern. „Wir wollen Anreize setzen für einen sparsamen Umgang mit Wasser“, sagte Backhaus.