Tierseuche Backhaus: Schweinepest-Bekämpfung ist nationale Aufgabe Von dpa | 27.05.2022, 13:02 Uhr

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Baden-Württemberg hat Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) die Bekämpfung der gefürchteten Tierseuche als nationale Aufgabe bezeichnet. „Ich hoffe sehr, dass Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir den Ernst der Lage erkennt“, erklärte Backhaus am Freitag in Schwerin. Backhaus forderte, der Bund solle das notwendige Geld zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bereitstellen. „Mit der solidarischen Finanzierung des ASP-Schutzzauns an der Grenze zu Polen ist diesbezüglich ein erster wichtiger Schritt gegangen.“