Umweltminister Backhaus mahnt wegen Sturmflut zur Vorsicht Von dpa | 20.10.2023, 20:48 Uhr | Update vor 9 Min. Till Backhaus Foto: Jens Büttner/dpa

Der für Küstenschutz zuständige Minister Till Backhaus (SPD) hat die Menschen in den betroffenen Gebieten in Mecklenburg-Vorpommern zur Vorsicht aufgerufen. „Auch wenn diese Sturmflut zumindest für den überwiegenden Teil der Küste Mecklenburg-Vorpommerns nach den aktuellen Prognosen nicht als schwere Sturmflut einzuordnen ist, bitte ich darum, die durch Hochwasser und Seegang gefährdeten Bereiche insbesondere in den Nachtstunden zu meiden und sich nicht unnötigen Gefahren zum Beispiel bei der Bergung von Sachgegenständen auszusetzen“, sagte er am Freitagabend.