Till Backhaus (SPD) FOTO: Jens Büttner Landwirtschaft Backhaus: Kritik an Absage an Brachflächen-Bewirtschaftung Von dpa | 01.04.2022, 20:00 Uhr | Update vor 15 Min.

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat die grünen Ministerkollegen wegen der Absage an eine zeitweise Bewirtschaftung von Brachflächen kritisiert. Die Maßnahme sei gut und mit Blick auf die zu erwartenden Verschärfung der Lebensmittelversorgung unverzichtbar, sagte Backhaus nach der Frühjahrstagung der Agrarministerkonferenz (AMK) am Freitag. Es gehe nicht darum, Panik zu verbreiten. Die europäische Versorgung mit Lebensmitteln sei gesichert, für Hamsterkäufe gebe es keinen Grund. Dennoch müsse man die vom Krieg in der Ukraine verursachten Turbulenzen am Markt anerkennen und ernstnehmen.