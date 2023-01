Einen Tag vor Beginn der Grünen Woche Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Grüne Woche Backhaus erwartet guten Zuspruch für MV-Aussteller Von dpa | 19.01.2023, 14:07 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will nach den Worten von Agrarminister Till Backhaus (SPD) beim Neustart der Internationalen Grünen Woche in Berlin an die Erfolge früherer Jahre anknüpfen. Mit 60 Ausstellern aus allen sechs Landkreisen verzeichne die Agrar- und Ernährungsgüterbranche des Landes zwar keinen neuen Teilnehmerrekord. Doch erwarte er nach zweijähriger Corona-Zwangspause einen „anständigen Start zurück in eine neue Normalität“, erklärte Backhaus am Donnerstag in Schwerin.