Rettung für Säuglinge Babyklappen in Schwerin und Rostock selten genutzt Von Robert Wallenhauer | 08.11.2022, 14:54 Uhr

Seit 2005 gibt es Babyklappen in Mecklenburg-Vorpommern. So häufig werden jedes Jahr Kinder über diesen Weg in den Helios Kliniken Schwerin und im Klinikum Südstadt in Rostock abgegeben.