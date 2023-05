Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Baby erleidet bei Brand lebensgefährliche Verletzungen Von dpa | 14.05.2023, 18:56 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Stralsund ist ein acht Monate altes Baby lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen schweren Brandstiftung in dem Fall, wie ein Sprecher am Sonntag sagte. Das Feuer war am Morgen in einem Wohnraum der Wohnung in der dritten Etage des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Knieper ausgebrochen.