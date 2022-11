Arbeitsagentur Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Arbeitsmarkt Azubis gesucht: Ausbildungsstart im Dezember noch möglich Von dpa | 07.11.2022, 02:47 Uhr

Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit und die Landesregierung informieren am heute über die aktuelle Entwicklung am Ausbildungsmarkt im Nordosten. Der Chef der Regionaldirektion, Markus Biercher und Arbeitsminister Reinhard Meyer (SPD) stellen dabei die Zahlen der bisherigen Vertragsabschlüsse vor und benennen Branchen, in denen Ausbildungsplätze noch unbesetzt sind. Bei vielen Berufen beginnen die Ausbildungsjahre am 1. August oder 1. September.