Verkehr Azubi-Ticket wird ab Mai zum Deutschland-Ticket für 29 Euro Von dpa | 17.03.2023, 18:01 Uhr

Das bislang nur für den Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern gültige verbilligte Azubiticket wird mit der Einführung des Deutschlandtickets spürbar aufgewertet. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag nach einer Sitzung des „Zukunftsbündnisses MV“ in Schwerin mitteilte, können Lehrlinge vom 1. Mai an das Ticket für monatlich 29 Euro erwerben und damit bundesweit Regionalzüge und Busse nutzen. Bislang war das Azubiticket für einen Jahrespreis von 365 Euro erhältlich. Laut Schwesig besaßen Anfang vorigen Jahres 10.860 Jugendliche das Jahresticket und damit ein Drittel aller Anspruchsberechtigten.