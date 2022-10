Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Autos und Behälter brennen: Verdacht auf Brandstiftung Von dpa | 09.10.2022, 19:09 Uhr

Nach Bränden an Autos und einem Papiercontainer am Wochenende in Sassnitz ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, ereigneten sich die Feuer am Freitagabend im Zentrum der Hafenstadt auf der Insel Rügen. Zunächst habe ein Kleinwagen gebrannt, der vermutlich in Brand gesetzt worden sei. Dieser wurde ganz zerstört. Die Flammen beschädigten auch ein Auto daneben. Fünf Minuten später wurde nach Angaben der Polizei ein brennender Papierbehälter in einer Nachbarstraße gemeldet.