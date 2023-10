Ribnitz-Damgarten Autos kollidieren: Senioren schwer verletzt Von dpa | 21.10.2023, 08:26 Uhr | Update vor 1 Std. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Beim Zusammenprall zweier Autos in Ribnitz-Damgarten im Landkreis Vorpommern-Rügen sind zwei Senioren schwer verletzt worden. Ein 85-Jähriger fuhr am frühen Freitagabend mit seinem Wagen von einem Grundstück auf den Körkwitzer Weg und übersah dabei das Fahrzeug eines 83 Jahre alten Mannes, wie die Polizei in der Nacht zum Samstag mitteilte. Demnach kam es zur Kollision der Autos, in deren Folge beide Männer schwer verletzt wurden. Sie wurden per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Körkwitzer Weg sei während der Unfallaufnahme für anderthalb Stunden voll gesperrt worden.