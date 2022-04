Rettungshubschrauber FOTO: Matthias Balk Landkreis Ludwigslust-Parchim Autos kollidieren bei Brahlstorf: Ein Schwerverletzter Von dpa | 05.04.2022, 08:35 Uhr | Update vor 14 Min.

Bei einem Autounfall auf der Landesstraße 5 bei Brahlstorf (Ludwigslust-Parchim) ist am Dienstag mindestens ein Mensch schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, stießen dort am frühen Morgen zwei Autos zusammen. Ein Rettungshubschrauber flog die verletzte Person in eine Klinik. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Die Straße wurde gesperrt.