Vorpommern-Rügen Autos in Barth in Brand gesteckt: Polizei sucht Brandstifter Von dpa | 02.05.2023, 07:31 Uhr

Die Polizei in Barth (Vorpommern-Rügen) fahndet nach Auto-Brandstiftern. In der Nacht zum 1. Mai wurden vier Autos durch Flammen beschädigt, wobei zwei Fahrzeuge vollständig ausbrannten, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Brand ereignete sich an einer Straße im Süden der Kleinstadt, wo etliche Autos geparkt waren. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Ein Brandsachverständiger untersuchte die Reste der Fahrzeuge bereits, um die Brandursache zu klären. Die Polizei ermittelt in der Folge wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es bisher nicht.