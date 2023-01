Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Autos angesteckt: Tatverdächtiger in Bützow gefasst Von dpa | 20.01.2023, 10:44 Uhr

Die Polizei in Bützow (Landkreis Rostock) hat dank eines aufmerksamen Anwohners einen mutmaßlichen Autobrandstifter gefasst. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, hat der 52-jährige Mann inzwischen auch gestanden, in der Nacht Feuer an zwei Autos gelegt zu haben. Dabei war der sich auffällig bewegende Tatverdächtige kurz nach Mitternacht von einem Anwohner in einem Wohngebiet unweit von Bahnhof beobachtet worden.