ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Mecklenburg-vorpommern Autoraser mit 179 Stundenkilometer bei Schwerin ertappt Von dpa | 26.04.2022, 11:56 Uhr

Angeblich wollte er nach der Arbeit rasch nach Hause: Ein 33-jähriger Raser ist der Polizei mitten im Berufsverkehr zwischen Goldberg und Schwerin mit teils über Tempo 170 ins Netz gegangen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde der Wagen des Schweriners am Montagnachmittag mit bis zu 179 Stundenkilometer bei einem erlaubten Tempo von 100 von Beamten im Videowagen gemessen. Außerdem habe der Mann mehrfach und an unübersichtlichen Stellen und im Überholverbot andere Autos überholt. Damit seien andere Menschen gefährdet worden.