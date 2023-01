Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Burow Autofahrerin übersieht Transporter: Zwei Verletzte Von dpa | 09.01.2023, 13:32 Uhr

Nach einem Vorfahrtsfehler sind am Montag in Burow (Mecklenburgische Seenplatte) ein Auto und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Dabei wurde der 39-jährige Fahrer des Transporters schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte. Die 67-jährige Autofahrerin kam mit ihrem Wagen von einer Nebenstraße und wollte auf die Landesstraße 35 auffahren. Dabei habe sie den Transporter, der von links kam, vermutlich übersehen.