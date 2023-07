Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Autofahrer verliert Kontrolle über Pkw: Zwei Schwerverletzte Von dpa | 02.07.2023, 08:21 Uhr

Bei einem Unfall auf einer Landstraße in der Nähe von Wolgast sind zwei junge Männer schwer verletzt worden. Sie waren am späten Samstagabend auf der Wolgaster Umgehungsstraße aus Groß Ernsthof kommend Richtung Bundesstraße 111 unterwegs gewesen. Nach einer leichten Linkskurve verlor der 20-jährige Fahrer die Kontrolle über den Wagen, der in den Straßengraben geriet und sich mehrfach überschlug, wie die Polizei mitteilte. Der 19-jährige Beifahrer konnte sich trotz seiner Verletzungen selbstständig aus dem Wrack befreien; der Fahrer musste von der Feuerwehr gerettet werden. Beide Männer kamen in die Uniklinik Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Da die Polizei bei dem Fahrer starken Alkoholgeruch feststellten, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Promillewert lag zunächst jedoch nicht vor.