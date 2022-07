ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Ludwigslust-Parchim Autofahrer stirbt bei Unfall: Drei Menschen schwer verletzt Von dpa | 14.07.2022, 05:23 Uhr

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Pinnow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ums Leben gekommen. Zwei seiner Mitfahrer wurden nach Polizeiangaben lebensbedrohlich verletzt, der Lkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Wagen war am Mittwochnachmittag auf der B321 aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und in den Sattelzug gekracht. Danach landeten beide Fahrzeuge im Graben. Der 68 Jahre alte Autofahrer starb noch am Unfallort. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B321 war zeitweise voll gesperrt.