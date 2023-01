Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Vorpommern-Rügen Autofahrer fährt Mann bei Feuerwerk an und flieht Von dpa | 01.01.2023, 19:51 Uhr

Nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten in der Silvesternacht in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ermittelt die Polizei gegen einen verdächtigen Autofahrer. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte, soll der Mann den geschädigten Fußgänger beim Feuerwerkzünden kurz nach Mitternacht mit einem Auto angefahren haben und geflohen sein. Andere Männer, die dort ebenfalls gerade Knaller zündeten und Raketen aufsteigen ließen, hätten den Unfall beobachtet und Hinweise auf das Fluchtauto gegeben. Der 25-jährige Geschädigte aus Grimmen wurde in eine Klinik gebracht.