Ludwigslust Autofahrer bei Gewitter zu schnell: Drei Unfälle Von dpa | 16.08.2022, 09:40 Uhr

Angesichts mehrerer Unfälle bei Gewittern und heftigen Regenfällen hat die Polizei in Ludwigslust an Autofahrer appelliert, bei solchen Wetterlagen langsamer zu fahren. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, sind drei Autofahrer am Montagabend in kurzer Zeit auf den Autobahnen 24 und 14 in der Region Westmecklenburg verunglückt. Die Fahrzeuge gerieten bei sogenanntem Starkregen ins Schleudern, die Autos prallten gegen Leitplanken. Auf der A24 bei Neustadt-Glewe wurde ein 44-jähriger Fahrer dabei verletzt und kam in eine Klinik.