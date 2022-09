Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Rügen Autobesitzer entdeckt Dieb: Täter zu Fuß geflüchtet Von dpa | 27.09.2022, 07:38 Uhr

Ein Autobesitzer hat in der Nacht in Stralsund einen Autodieb in die Flucht geschlagen und sich so seinen Geländewagen wieder geholt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, sah der Stralsunder kurz nach Mitternacht einen Dieb mit seinem Geländewagen im Wert von 60.000 Euro wegfahren. Der 43-Jährige war vom Motorengeräusch des Geländewagens geweckt worden. Er rief die Polizei und fuhr mit einem Zweitwagen hinterher, so dass er den Dieb im Stadtgebiet stellen konnte. Dieser ließ den gestohlenen Wagen stehen und flüchtete zu Fuß.