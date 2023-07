Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorfahrtsfehler Auto-Zusammenstoß auf B109 bei Ferdinandshof Von dpa | 07.07.2023, 08:04 Uhr

Auf der Bundesstraße 109 bei Ferdinandshof (Vorpommern-Greifswald) sind am Freitagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Ursache soll ein Vorfahrtsfehler von einem der beiden Fahrer an der Auffahrt von Louisenhof zur Bundesstraße gewesen sein, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Nach ersten Erkenntnissen wurde mindestens ein Mensch verletzt. Auf der Bundesstraße 109 zwischen Pasewalk und Anklam, die viele Reisende auch zur Insel Usedom nutzen, kam es zu Verkehrsbehinderungen. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.