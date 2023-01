Unfall Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin Auto-Wendemanöver zwingt Bus zu Notbremsung: Frau verletzt Von dpa | 18.01.2023, 14:35 Uhr

Die Polizei in Schwerin fahndet nach einem Autofahrer, der einen Stadtbus zur Notbremsung gezwungen hat und geflohen sein soll. Dabei wurde am Dienstag eine 79-jährige Frau im Bus verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Nach ersten Ermittlungen soll der Autofahrer versucht haben, auf dem mehrspurigen Obotritenring - eine innerörtliche Umgehungsstraße - plötzlich zu wenden. Durch die Notbremsung verhinderte der 64-jährige Busfahrer einen Zusammenstoß knapp.