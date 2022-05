PRODUKTION - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Vorpommern-Greifswald Auto weicht Wildschwein aus: Fahrer verletzt, Auto kaputt Von dpa | 05.05.2022, 15:26 Uhr

Bei einem Wildunfall ist an der deutsch-polnischen Grenze auf der Insel Usedom ein Autofahrer verletzt und sein Wagen demoliert worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wich der 37-jährige Autofahrer am Morgen bei Garz einem ausgewachsenen Wildschwein aus. Der Wagen prallte rechts der Straße gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Autodach liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, am Auto entstand Totalschaden. Das Wildschwein sei geflohen, sagte der Sprecher.