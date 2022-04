Feuerwehr FOTO: Philipp von Ditfurth Gallin-Kuppentin Auto von Zug erfasst: Fahrerin nur leicht verletzt Von dpa | 19.04.2022, 12:33 Uhr | Update vor 13 Min.

Am Bahnübergang nahe Gallin-Kuppentin (Landkreises Ludwigslust-Parchim) hat ein Personenzug am Montag einen Pkw erfasst. Der Zug der Regionalbahn ODEG sei nach ersten Erkenntnissen mit dem Auto einer 57-Jährigen zusammengestoßen, als diese versucht habe, die Schienen zu passieren, teilte die Polizeiinspektion in Ludwigslust am Dienstag mit. Nach dem Zusammenstoß am Nachmittag fing der Motorraum des Wagens demnach Feuer, die Feuerwehr konnte den Brand jedoch löschen.