Nordwestmecklenburg Auto übersehen: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß Von dpa | 30.09.2023, 08:37 Uhr | Update vor 1 Std. Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/ up-down up-down

Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos im Landkreis Nordwestmecklenburg verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 35 Jahre alter Autofahrer hatte am Freitagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache einen anderen Wagen übersehen, als er mit seinem Fahrzeug an der Anschlussstelle Neukloster von der A20 auf die Landstraße fahren wollte. Das teilte die Polizei am Abend mit.