Landkreis Rostock Auto überschlägt sich: Beifahrerin und Kind verletzt Von dpa | 07.10.2023, 14:09 Uhr | Update vor 45 Min.

Bei einem Verkehrsunfall nahe Dobbin-Linstow (Landkreis Rostock) sind am Samstag eine 47-jährige Frau schwer und ein siebenjähriges Kind leicht verletzt worden. Laut Polizeiinformationen wechselte zunächst ein noch unbekannter Sattelzug ohne zu blinken von der rechten auf die linke Spur. Ein 54-jähriger Autofahrer musste deswegen ruckartig bremsen und sein Wagen geriet ins Schleudern. Das Auto überschlug sich anschließend und kam dann zum Stehen. Die schwer verletzte 47-jährige Beifahrerin und das leicht verletzte Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 8500 Euro, die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Bundesautobahn 19 für zwanzig Minuten gesperrt werden.