Vorpommern-Greifswald Auto überschlägt sich: Fünf Insassen schwer verletzt Von dpa | 08.08.2022, 07:08 Uhr

Bei einem schweren Autounfall auf der B109 bei Greifswald sind die fünf Insassen des Fahrzeugs schwer verletzt worden. Der 85-jährige Fahrer war am Sonntag auf seinem Fahrstreifen zu weit nach links gefahren und dabei seitlich an ein entgegenkommendes Auto geprallt, wie die Polizei mitteilte. Anschließend kam das Auto nach rechts von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und blieb neben der Fahrbahn stehen. Die fünf Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.