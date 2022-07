ARCHIV - Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Pasewalk Auto überschlägt sich auf A20: Vierköpfige Familie verletzt Von dpa | 26.07.2022, 07:44 Uhr

Ein Auto mit einer vierköpfigen Familie hat sich auf der Autobahn 20 bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) überschlagen. Der 36-jährige Fahrer fuhr am Montagabend zu schnell auf der regennassen Fahrbahn in Richtung Lübeck und verlor die Kontrolle, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Wagen kam von der Straße ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und blieb schließlich - wieder auf allen vier Rädern - auf einem angrenzenden Maisfeld stehen. Die beiden Erwachsenen und ihre zwei Kleinkinder wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 42 000 Euro.