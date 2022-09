Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Auto stürzt in Straßengraben: Drei Schwerverletzte Von dpa | 13.09.2022, 22:05 Uhr

Ein 87-jähriger Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug auf der Insel Rügen in einen Straßengraben gefahren und dabei schwer verletzt worden. Zwei Insassinnen im Alter von 20 und 79 Jahren seien am Dienstag zwischen Gingst und Samtens ebenfalls schwer verletzt worden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Sie wurden allesamt in Krankenhäuser gebracht und befinden sich den Angaben zufolge nicht in Lebensgefahr.