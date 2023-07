Krankenhaus Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin Auto rollt von Parkplatz: Seniorin stirbt an Verletzungen Von dpa | 06.07.2023, 08:12 Uhr

Ein beim Parken nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichertes Auto ist einer Seniorin in Schwerin zum Verhängnis geworden. Die 90-jährige Frau wurde beim Zusammenprall mit dem rollenden Wagen vor wenigen Tagen so schwer verletzt, dass sie inzwischen an den Folgen gestorben ist, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.