Achtung Wildwechsel! Autofahrerin nach Kollision mit Hirsch in Pritzier verletzt Von dpa | 02.10.2023, 10:55 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Damhirsch ist eine Autofahrerin in Westmecklenburg verletzt worden. Der Wagen der 73-Jährigen prallte am frühen Montagmorgen auf der Bundesstraße 5 bei Pritzier (Ludwigslust-Parchim) mit dem Wildtier zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Seniorin kam in eine Klinik. Am Auto entstand Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Wildtier überstand den Zusammenstoß nicht. Die Polizei in Westmecklenburg weist im Herbst immer wieder auf das erhöhte Wildunfallrisiko hin.