Ludwigslust-Parchim Auto rammt auf A24 Hänger von Wohnmobil: Drei Verletzte Von dpa | 07.08.2022, 18:59 Uhr

Ein Auffahrunfall mit drei Verletzten hat am Sonntag in Westmecklenburg zu einer stundenlangen Sperrung der Autobahn 24 in Fahrtrichtung Berlin gesorgt. Wie ein Polizeisprecher sagte, war ein Autofahrer aus ungeklärter Ursache bei Wittenburg (Ludwigslust-Parchim) auf den Anhänger eines Wohnmobiles aufgefahren. Der Fahrer und zwei Insassen des Autos aus Strausberg (Märkisch-Oderland) wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.