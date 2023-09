Ludwigslust-Parchim Auto prallt gegen zwei Bäume: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 19.09.2023, 07:15 Uhr | Update vor 6 Min. Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Unfall im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Wagen des 65 Jahre alten Mannes kam am Montag nördlich von Wöbbelin nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten aus dem Autowrack herausgeschnitten werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den ansprechbaren Schwerverletzten in eine Klinik.