Nordwestmecklemburg Auto prallt gegen Baum : Beifahrer lebensgefährlich verletzt Von dpa | 20.06.2023, 05:21 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall bei Passee (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein Auto war am Montagabend aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Fahrzeuginsassen waren im Alter von 23, 21 und 19 Jahren. Ein Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Fahrer verletzte sich schwer und kam wie eine weitere leicht verletzte Mitfahrerin auch in eine Klinik. Weitere Details sowie wer im Auto am Steuer saß, waren laut der Sprecherin nicht bekannt.