Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle FOTO: Stefan Puchner Ludwigslust-Parchim Auto mit Anhänger prallt gegen Baum: Vier Verletzte Von dpa | 19.04.2022, 15:46 Uhr | Update vor 19 Min.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B195 in Schwartow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Montagmorgen vier Menschen leicht verletzt worden. Das Auto samt Anhänger war plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei in Ludwigslust am Dienstag mitteilte. Die vier Autoinsassen - darunter ein drei Monate alter Säugling - wurden den Angaben zufolge leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeuggespann wurde beim Aufprall erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden, hieß es weiter. Ersten Schätzung zufolge beläuft sich der Schaden auf rund 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache, ein Sekundenschlaf werde nicht ausgeschlossen.