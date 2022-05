ARCHIV - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Schwerin Auto in Tiefgarage brennt: Supermarkt wird evakuiert Von dpa | 22.05.2022, 14:30 Uhr

Ein brennendes Auto hat in Schwerin erheblichen Schaden in einer Tiefgarage verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch das Feuer Betonwände und Stahlträger beschädigt. Das Gebäude wurde gesperrt und soll nun von einem Statiker überprüft werden. Weil der genaue Brandort zunächst unklar war, wurde auch ein Supermarkt evakuiert. Warum der Wagen in der Tiefgarage Feuer fing, ist laut Polizei noch nicht eindeutig geklärt.