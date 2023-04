Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Auto in Ostseesand an Strand gesteuert: Diesmal in Rerik Von dpa | 24.04.2023, 09:34 Uhr

An der Ostseeküste bei Rostock ist erneut ein Autofahrer illegal an den Sandstrand gefahren und mit dem Fahrzeug steckengeblieben. Diesmal war es ein 22-Jähriger aus Braunschweig (Niedersachsen), der sich in Rerik an der Seebrücke festgefahren hatte, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Da der Mann seinen SUV-Mietwagen nicht selbst frei bekam, musste am nächsten Tag - am Freitag - ein Abschleppunternehmen anrücken. Warum der Mann in diesem Bereich mit dem Auto direkt bis an die Ostsee wollte, blieb unklar. Die Seebrücke Rerik ist wegen Bauschäden seit Jahren gesperrt.