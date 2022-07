ARCHIV - Ein Auto steht in Flammen. Foto: David Young/dpa/Symbolbild FOTO: David Young up-down up-down Verkehrsunfall Auto fährt in Böschung und brennt: Fahrerin schwer verletzt Von dpa | 11.07.2022, 12:22 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 ist ein Auto in Brand geraten - eine längere Sperrung in Fahrtrichtung Berlin war am Montag die Folge. Wie ein Polizeisprecher am Vormittag sagte, war die Fahrerin mit ihrem Auto bei Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gefahren. Die Frau wurde schwer verletzt aus dem Wagen geholt und per Hubschrauber in eine Klinik nach Schwerin gebracht. Feuerwehrleute konnten das brennende Auto und die Böschung, die auch Feuer gefangen hatte, löschen. Weitere Einzelheiten zu dem Unfall, etwa Schadenshöhe und Unfallursache, seien noch nicht bekannt.